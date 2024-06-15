Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:46

С 2019 года китайский концерн Huawei находится под жестким прессингом в связи с введенными против него санкциями США. Особенно сильно пострадали производство и продажа смартфонов из-за прекращения поставок новейших чипов и блокировки доступа китайского гиганта к американским технологиям. Вашингтон, как часто делает при проведении военных операций, собрал против Huawei коалицию ближайших союзников. В результате китайцев сегодня обвиняют во всех смертных грехах, причем обвинения эти носят глобальный характер.

Правда, в марте американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что производитель микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) воспользовался оборудованием калифорнийских компаний для разработки передового чипа для Huawei. По информации Bloomberg, оборудование предоставили американские компании Applied Materials и Lam Research, а SMIC применила его в 2023 году при производстве для Huawei 7-нанометрового чипа. Но те же источники сообщили, что SMIC приобрела американское оборудование еще до введения Вашингтоном запрета на его продажу. По их словам, Китай пока не добился полной замены иностранных компонентов, необходимых для производства собственных полупроводников. А представители SMIC, Huawei и Lam Research, как и Бюро промышленности и производства Министерства торговли США и Applied Materials, от комментариев отказались. А вскоре против Huawei выступили уже в ФРГ. Представители партий правящей коалиции «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) призвали канцлера предпринять решительные действия против использования технологий китайского производителя Huawei в стандарте мобильной связи 5G. Схожую точку зрения выразили и другие депутаты. А еще раньше Нидерланды, США и Япония достигли соглашения об ограничении поставок в Китай технологий для производства полупроводников.

Но и китайская сторона в долгу не осталась. Как сообщила британская Financial Times (FT) со ссылкой на документ Министерства промышленности и информатизации КНР, до 2027 года госструктуры Китайской Народной Республики должны полностью отказаться от использования персональных компьютеров, серверов и другого оборудования с чипами производства американских компаний Intel и AMD. Более того, отмечалось, что госучреждения КНР также должны отказаться в пользу местных продуктов от использования операционной системы Windows компании Microsoft и другого иностранного программного обеспечения. В целом же власти Китая планируют завершить переход на оборудование местных производителей к 2027 году. Отказ китайских компаний от иностранного оборудования, несомненно, ударит по интересам американских компаний, поскольку в прошлом году рынок КНР стал крупнейшим для корпорации той же Intel, обеспечив 27 процентов объема ее продаж. В случае же продаж компании AMD доля Китая в них составит 15 процентов. Впрочем, Huawei легче от этого не стало, и работать технологическому супергиганту становилось все труднее.