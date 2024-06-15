Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:09

Если бы Голливуд управлял Америкой, то Джо Байден на выборах победил бы Дональда Трампа с трехкратным разрывом. Но знаменитая Фабрика грез может действовать на умы людей, а влиять на политические процессы ей не под силу. В субботу в Лос-Анджелесе состоялась впечатляющая акция по сбору средств в фонд избирательной кампании Байдена. Она показала, что поддержка его кандидатуры на выборах не знает границ. На сцену театра Peacock поднимались такие celebrities, как Джордж Клуни, Джулиа Робертс, Барбра Стрейзанд, а в зале их коллеги рукоплескали Байдену, его жене Джилл и Бараку Обаме.

Акция удалась — было собрано 30 миллионов долларов, больше, чем в марте на аналогичном ралли в нью-йоркском City Hall, когда на сцене вместе с Байденом были два президента — Обама и Билл Клинтон. Главной темой в Лос-Анджелесе была угроза, которую будет представлять Трамп в случае победы на выборах. О ней говорили Байден и Обама, одетые в одинаковые черные костюмы и белые рубашки во время интервью на сцене с ведущим поздних новостей Джимом Киммелом. «Трамп грозит тем, что если он не победит, то в стране начнется кровавая баня, — говорит Байден. — Это просто возмутительно, что он угрожает этим стране». И добавляет к этому: «И, кроме того, он грозит также местью. Вы слышали, чтобы кто-то так говорил в Америке когда-либо?» Байден считает, что самое опасное для Америки произойдет, если Трамп полностью подомнет под себя Верховный суд страны, который в самые острые периоды для США может сыграть определяющую роль в пользу того или иного политика. Эти опасения президента вполне оправданы.

Ведущие СМИ вот уже вторую неделю обсуждают, как так получилось, что над домом одного из судьи, Самуэля Алито, был вывешен перевернутый американский флаг. Это было в январе 2021 года, но именно так флаг вывешивали те, кто 6 января атаковал Капитолий и грозился повесить вице-президента страны и спикера Палаты представителей. Значит ли это, что судья был солидарен с преступниками? А как иначе можно было понять флаг, означавший, что вся страна перевернулась вверх тормашками? «Если Трамп победит, то тогда он назначит еще парочку таких судей, которые могут вывесить над своими домами такие же флаги», - сказал Байден. Другие служители Фемиды также не показывают образцы морали. Haqqin.az написал о том, что один из них, Кларенс Томас, совершил путешествие на Бали, оплаченное его другом, миллиардером из Техаса. А в минувшие дни выяснилось, что таких отпусков было еще как минимум три, и о них Томас забыл сообщить в своих налоговых декларациях. Интервьюер двух президентов Киммел использовал довольно точный, на наш взгляд, термин, чтобы определить поведение американцев: «амнезия». Похоже, что подавляющее большинство американцев просто забыли, какой хаос и неразбериха параллельно с попустительством мятежникам и отрицанием ковида происходили в стране в те годы, когда царствовал Трамп. Но только амнезией нельзя оправдать то, как Трамп уже после того, как суд в Нью-Йорке признал его виновным в подкупе порноактрисы Сторми Дениэлс и фальсификации деловых бумаг, умудрился собрать десятки миллионов долларов пожертвований. Америка купилась на его позорный эпатаж, при котором этот беспримерный мошенник изображал себя жертвой политических преследований.

Американцы не хотят видеть президентом ни Трампа, ни Байдена. Против последнего играет в первую очередь его возраст, хотя, несмотря на годы, ему в течение трех с половиной лет удалось добиться впечатляющих экономических успехов. Вспоминается высказывание одного простого российского работяги, который сказал, что ему нравится Владимир Путин, потому что «он сам ходит». Да, тогда это был контраст по сравнению со старым и больным Борисом Ельциным, который часто мог передвигаться лишь с чьей-то помощью. А теперь так двигается Байден. В конце акции в Лос-Анджелесе он стоял на сцене вместе с Обамой и актерами. И когда они аплодировали публике, президент вдруг замер. Он, как здесь говорят, «заморозился», и стоял руки по швам. Это продолжалось секунд 10. А потом, когда надо было спускаться вниз, его поддержал Обама, он взял виновника торжества за плечи и повел со сцены. Черный занавес закрылся. «Что может быть более унизительным для президента?» - спрашивают американцы в социальных сетях.