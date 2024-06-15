Прения в правительстве Израиля: «Нетаньяху как девушка Эрдогана»

На очередном заседании Кабинета министров Израиля была обсуждена инициатива министра финансов еврейского государства Бецалеля Смотрича о введении таможенных пошлин на импорт из Турции. Журналист Майкл Шемес поделился интересным диалогом, возникшем между Смотричем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как пишет Шемес, в ходе обсуждений Смотрич заявил, что «отношения Израиля с Турцией похожи на то, как мужчина говорит девушке уйти, а она настаивает на том, чтобы остаться».

«В данном случае Эрдоган сказал нам уйти, а мы настаиваем», - пояснил израильский министр.

Такая параллель не понравилась Нетаньяху, и он решил оспорить мнение Смотрича.

«Почему вы так говорите о мужчине? Если уж на то пошло, девушка тоже может сказать мужчине уйти, и он будет настаивать на том, чтобы остаться», - сказал премьер.

В ответ на это Смотрич посетовал, что он «не знает и не понимает все это» и добавил, что «недостаточно умен», чтобы ответить на вопросы Нетаньяху.