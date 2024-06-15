Турция приносит современную железную дорогу в Восточную Африку

Между прибрежным городом Дар-эс-Салам и западным Морогоро в Танзании введена в эксплуатацию построенная Турцией железнодорожная линия длиной 300 километров, отвечающая самым современным требованиям. Руководитель проекта Фырат Айген заявил агентству Anadolu, что новая железнодорожная линия является первой электрифицированной железной дорогой в Восточной Африке. По его словам, железная дорога улучшит транспортные услуги в Восточной Африке.

Айген также сообщил, что в Танзании продолжаются работы по строительству более 1000 километров новой железнодорожной линии. Первая часть проекта, состоящего из четырех этапов, завершена, а вторая будет реализована в ближайшее время.

Генеральный директор компании Tanzania Railways Масанджа Кадогоса в заявлении для прессы подчеркнул, что строительство Турцией железнодорожной линии является этапом для повышения эффективности транспортной инфраструктуры и стимулирования экономического роста в Танзании и Восточной Африке.