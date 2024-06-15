Нарышкин угрожает

Следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если там откажутся от выдвинутого президентом РФ Владимиром Путиным предложения, будут более сложными и жесткими. Об этом заявил в интервью российским СМИ директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с Украиной при отказе от нового мирного предложения.

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта в Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, «Донецкой и Луганской народных республик», Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.