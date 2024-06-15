Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет через неделю после того, как его покинул один из лидеров израильской оппозиции Бенни Ганц. Как сообщает The Jerusalem Post, премьер объявил об этом на заседании военно-политического кабинета.

«Кабинет был создан по соглашению с Ганцем, по его просьбе. Как только Ганц ушел, необходимость в кабинете отпала», — заявил Нетаньяху.

Он сделал это заявление в ответ на просьбу министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира включить его в чрезвычайный военный Кабмин после отставки Ганца, отмечает газета.

Военный кабинет был создан после 7 октября для принятия решений, связанных с войной против ХАМАС. Теперь эти решения будут приниматься военно-политическим кабинетом.