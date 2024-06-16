Флаг России под запретом на матче Украины

УЕФА запретил пронос российских флагов на трибуны на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Румынии. Об этом сообщает AP.

Игра группы Е пройдет 17 июня в Мюнхене, начало в 17:00 по бакинскому времени.

УЕФА заявил, что сотрудники службы безопасности будут отбирать российские флаги на входе и снимать их с трибун.

Ранее российские флаги были замечены на трибунах во время матча открытия Евро Германия — Шотландия, а также на встрече Сербия — Англия.