Заместитель Блинкена в Ереване: Будет продвигать «американо-армянское партнерство»
В Армению прибыл первый заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верман.
Согласно сообщению армянских СМИ, в Ереване Верман примет участие в армяно-американской конференции, посвященной вопросам демократии в сфере местного самоуправления.
Верман сделал в микроблоге в X запись о своем прибытии в Ереван, подчеркнув, что находится в Армении для продвижения основных целей американо-армянского партнерства.
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