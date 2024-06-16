Футбол важнее: депутаты остановили работу парламента из-за Евро

В Албании отменили заседание парламента, поскольку большинство депутатов уехали в Германию на Евро-2024. Об этом сообщает AS.

Пленарное заседание парламента, состоящего из 140 депутатов, было перенесено, так как большая группа депутатов отправилась на футбольный матч, чтобы поддержать национальную сборную.

Известно, что 15 июня прошел первый матч сборной Албании с Италией. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «скуадры адзурры».

Более того, депутаты планируют остаться и на оставшиеся матчи группового этапа с участием сборной Албании: 19 июня команда сыграет с хорватами в Гамбурге, 24 июня - с испанцами в Дюссельдорфе.

По этой причине парламент Албании не будет работать минимум 10 дней. Это вызвало возмущение среди некоторых членов оппозиции к правительству.