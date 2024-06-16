В Кремле «проанализируют» просьбу грузин к Путину

Российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии «Солидарность во имя мира» с просьбой отменить визовый режим между странами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, я не видел это обращение. Но, если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», — заявил Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать обращение грузинских политиков к президенту РФ.

Ранее сообщалось, что представители грузинской партии «Солидарность во имя мира» просили Владимира Путина полностью отменить визовый режим для граждан Грузии; амнистировать тех, кто вынужденно нарушил правила пребывания в России до смягчения визового режима, а также облегчить правила трудоустройства для грузин в России.