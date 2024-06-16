Взрыв боеприпасов на военном полигоне в Чехии: есть раненые

Армия Чехии сообщила о взрыве боеприпасов на востоке страны. Взрыв произошел на военном полигоне Либава. Есть пострадавшие.

«Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока не установленный тип боеприпасов. На месте, к сожалению, есть раненые», — сообщила армия Чехии в соцсети X (ранее Twitter).

В сообщении указано, что к месту происшествия вылетел вертолет спасательной службы. Расследованием инцидента занимается военная полиция.