Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 14:41

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет и его встречи с президентом АРЕ Абдель Фаттахом ас-Сиси состоялись в момент кульминационного обострения военно-стратегического противостояния между арабским миром и Государством Израиль. Вполне логично, что Азербайджанская Республика заняла в отношении нынешнего конфликта, равно как и в целом ко всей палестино-израильской проблематике, объективную, непредвзятую и максимально взвешенную позицию.

Сбалансированность, реноме Азербайджана в этой сложной и противоречивой проблеме, с одной стороны, была продиктована решением 181-й Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года, продекларировавшим раздел подмандатной Великобритании территории Палестины на два государства и религиозной солидарностью с исламским миром, с другой - добрыми и дружескими отношениями с Израилем, наполненными взаимовыгодным торгово-экономическим, военно-техническим и гуманитарным сотрудничеством, традициями тесных исторических связей и традиционно добрым отношением к еврейскому народу, часть которого столетиями жила на азербайджанских землях, внося свой вклад в развитие экономики, науки и образования Азербайджана. В экзистенциальные периоды новейшей истории Азербайджана Государство Израиль вместе с большинством арабских стран, в авангарде которых шли Египет и Саудовская Аравия, не только публично осудило агрессию Армении и ее стремление аннексировать азербайджанские земли, но и оказывало действенную, реальную помощь, обеспечивая вооруженные силы Азербайджана новейшей военной техникой и поддерживая нашу страну на дипломатическом поприще. Многовекторность внешней политики Азербайджана, фундаментально продуманная и профессионально проводимая президентом Ильхамом Алиевым, в очередной раз проявила свою гибкость именно в вопросе израильско-палестинского противостояния, разделившего мир на два непримиримых лагеря. Несмотря на определенный негатив палестинцев по отношению к борьбе Азербайджана против армянской агрессии, ставший следствием влияния армянских диаспор Ливана, Сирии и Египта, несмотря на то, что палестинцы, попав под пропагандистский пресс местных армян, переименовывали свои улицы в честь Армении и вывешивали на них флаги непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Азербайджан, как и раньше, однозначно признает 181 резолюцию ООН и выступает за создание независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Следует понимать, что плоскость общеисламской солидарности, являющаяся важным сегментом внешнеполитической доктрины Азербайджана, вкупе с развитием экономических и транспортно-энергетических отношений с рядом государств исламского мира не способны деформировать узы дружбы и тесного делового и стратегического сотрудничества, сложившиеся между Азербайджаном и Израилем. В то же время неизменно дружеские отношения с Израилем, а также наличие симпатий к этой стране со стороны большинства представителей азербайджанского общества, порожденных однозначной поддержкой и помощью Еврейского государства в борьбе Азербайджана за восстановление территориальной целостности, никак не препятствуют проведению дружественной, взаимовыгодной политики в отношении арабских государств, в том числе Арабской Республикой Египет. Выступая 1 ноября 2022 года на 31-м саммите Лиги арабских государств в Алжире, президент Ильхам Алиев подчеркнул:

«Мы также придаем особое значение двустороннему сотрудничеству со странами-членами Лиги арабских государств. Мы высоко ценим существующие между нами взаимную поддержку и солидарность». Универсальная формулировка главы государства в полной мере коснулась и выстраивания экономических отношений с Египтом - самой крупной по численности населения и площади страной арабского мира. Прочный фундамент отношений с Египтом был заложен еще основателем Третьей Республики Гейдаром Алиевым и усилен дальнейшими дипломатическими усилиями президента Ильхама Алиева. В частности, его визит в Каир в мае 2007 года и встречи с бывшим президентом АРЕ Хусни Мубараком обусловили новый этап в позитивном развитии двусторонних отношений. Апофеоз взаимовыгодного азербайджано-египетского сотрудничества был достигнут в 2010 году, когда Каир стал импортировать в больших количествах азербайджанскую нефть, а Баку - продукты питания и предметы медицинского назначения.

В 2013 году, когда Египет переживал сложный, во многом противоречивый период своей истории, а экономика ведущей страны арабского мира задыхалась в тисках топливного кризиса, в Каир по личному распоряжению президента Алиева были направлены дополнительные цистерны с нефтепродуктами. При этом Азербайджан, понимавший, что Египет испытывает проблемы с наличными деньгами, не стал требовать немедленной оплаты. На современном этапе топливно-энергетические связи между двумя странами носят достаточно активный характер. Динамичная деятельность азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR продуцирует немало интересных и взаимовыгодных проектов. В частности, инвестируя в экономику АРЕ почти 30 миллионов долларов, SOCAR охватывает как область местной нефтедобычи, так и сферу нефтепереработки. И недавний визит президента Ильхама Алиева был предельно конструктивен как в сфере двустороннего экономического и транспортно-энергетического сотрудничества, так и в сбалансированном, непредвзятом подходе к израильско-палестинскому конфликту с участием движения ХАМАС и ливанской шиитской военной группировки «Хезболла». В присутствии президентов Ильхама Алиева и Абдель Фаттах ас-Сиси состоялась церемония подписания ряда фундаментальных документов, касающихся транспортно-энергетической, экономической и гуманитарной сфер, которые будут способствовать дальнейшему укреплению азербайджано-египетских взаимоотношений. В том числе «Меморандум о взаимопонимании по обмену опытом между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством международного сотрудничества Арабской Республики Египет»; «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством связи и информационных технологий Арабской Республики Египет в сфере информационных и коммуникационных технологий»; «Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством электричества и возобновляемой энергетики Арабской Республики Египет по сотрудничеству в области электричества и возобновляемой энергетики»; «Совместный план действий на 2024-2025 годы между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Главным управлением инвестиций и свободных зон Арабской Республики Египет (GAFI)» и др.

Препарируя политическую составляющую визита главы Азербайджана в Египет, следует отметить твердость позиции Ильхама Алиева по израильско-палестинскому конфликту, соответствующей духу и букве международных правовых норм. Эта позиция демонстрирует доброжелательное отношение к обеим сторонам, направленное на взаимоприемлемое урегулирование данного конфликта, не нарушающее резолюции ООН и другие документы общемирового правового значения. «Позиция Азербайджана однозначна – должно быть создано независимое Палестинское государство, Восточный Иерусалим должен быть его столицей, - подчеркнул президент Ильхам Алиев. - Необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну, и все вопросы должны решаться путем переговоров». Но перед тем, как озвучить эту позицию, азербайджанский лидер обратил внимание на то, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения вопросы урегулирования палестино-израильских отношений и создания независимого Палестинского государства неизменно находились в центре внимания, что подтверждает множество мероприятий международного уровня. Столь глубокое и всестороннее понимание сути израильско-палестинского конфликта в сочетании с опытом президента Ильхама Алиева как лидера страны, председательствующей в Движении неприсоединения, по урегулированию других международных эксцессов увеличивает потенциал Азербайджана как возможного посредника между сторонами конфликта, способного добиться его прекращения при справедливом соблюдении обоюдных интересов. Такая миссия вполне вероятна, поскольку в условиях, когда на международной арене на наших глазах меняется соотношение и расстановка политических сил, когда лихорадочно формируются военно-политические и финансово-экономические альянсы, востребованность в подходах такого эффективного государственного деятеля, как Алиев, более чем очевидна. С учетом ключевой позиции Египта в израильско-палестинском противостоянии Азербайджан, объединив усилия с самым крупным государством арабского мира, способен внести позитивный вклад в урегулирование этой более чем вековой проблемы. Ведь прозрачность границ с сектором Газа, возникшая в силу интенсивности и ожесточенности израильско-палестинского вооруженного противостояния, превращает Египет в своеобразную цитадель, посредством которой Запад получает возможность спасать заложников, поставлять гражданскому населению Газы гуманитарную помощь, и даже пытается реализовать миссию третейского судьи. Но Египет, который в условиях катастрофической ситуации в Газе выполняет роль некоего стабилизатора, обладает необходимым потенциалом для самостоятельного осуществления функции эффективного посредника.