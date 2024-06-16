Расписание матчей сборной Азербайджана на Олимпиаде в Париже

Определилось расписание матчей женской сборной Азербайджана по баскетболу 3x3 на Олимпийских играх в Париже. Соревнования по баскетболу 3x3 пройдут с 30 июля по 5 августа.

30 июля Азербайджан сыграет с Испанией, 31-го - с США, 1 августа - с Францией и Германией, 2 августа - с Австралией и Китаем, 3 августа - с Канадой.

По итогам кругового турнира с участием восьми команд первые две сборные напрямую выйдут в полуфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в стыковых матчах за выход в полуфинал.