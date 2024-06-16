Галстанян своего не добьется

Фракция «Гражданский договор» не будет участвовать в инициированном парламентской оппозицией 17 июня в 18:30 внеочередном заседании парламента, в повестку которого входит вопрос отставки правительства Армении и формирования нового. Об этом сообщил армянским СМИ секретарь фракции Артур Ованнисян.

Он назвал повестку оппозиции «ложной» и «не соответствующей повесткам, исходящим из государственных интересов Армении».

«Внеочередное заседание не может состояться без нашего участия. Оно будет созвано в силу закона, но не состоится из-за отсутствия кворума», – сказал Ованнисян.

Фракции «Армения» и «Честь имею» по призыву лидера движения «Во имя Родины» Баграта Галстаняна 11 июня в 18:30 созвали внеочередное заседание для обсуждения проекта заявления под названием «Послание Национального собрания о необходимости отставки правительства и формировании нового правительства». Совет парламента 10 июня отклонил предложение оппозиции о проведении внеочередного заседания. Но, согласно закону, экстренное заседание пройдет 17 июня в 18:30. В этот день по призыву Галстаняна у здания НС состоится митинг.