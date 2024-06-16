Российские военные летчики тренируются в Армении

Летчики российской военной базы в Армении отработали навыки управления вертолетами на предельно низких высотах - до 50 метров над землей. Об этом сообщили в Минобороны России.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 130 военнослужащих летного и инженерно-технического состава. Было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие отработали элементы пилотажей над территорией аэродрома для совершенствования навыков управления при маневрировании в составах пар и одиночно.