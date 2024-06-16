Ким Чен Ын ждет Путина
Президент РФ Владимир Путин посетит Северную Корею с государственным визитом 18-19 июня. После этого, 19-20 июня, глава российского государства посетит Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По приглашению председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в сообщении.
В Ханое президент РФ встретится с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.