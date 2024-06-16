На российскую телеведущую завели уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об «оправдании терроризма» в отношении бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В мае 2024 года парламентарий требовал от МВД России проверить «высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации». Изначально МВД РФ не нашло нарушений закона в словах Лазаревой, однако после дополнительной лингвистической экспертизы силовики решили, что заявления Лазаревой «содержат сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Согласно официальному ответу депутату от МВД, уголовное дело в отношении Лазаревой возбудили еще 17 мая. Недавно стало известно, что телеведущую объявили в розыск в России.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Татьяна Лазарева высказалась против войны и впоследствии не раз критиковала действия российских властей. Лазарева также активно поддерживает российских политзаключенных.