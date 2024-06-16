В Армении аресты
Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 12 участников многодневной акции протеста у здания парламента в Ереване. По сообщению армянских СМИ, их обвиняют в нападении на полицейских, в которых протестующие бросали камни и бутылки.
Один из фигурантов обвиняется по статье о массовых беспорядках, остальным вменяют в вину хулиганство в составе группы. Восемь обвиняемых отправлены под арест, двое — под домашний арест. Одного фигуранта отпустили под подписку о невыезде, еще одного пока разыскивают, чтобы задержать.
Кроме того, два человека арестованы по подозрению в том, что платили людям за участие в акциях движения «Во имя Родины», которое было организатором митингов у парламента.
12 июня протестующие в Ереване попытались прорваться в парламент, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений с обеих сторон пострадали более 100 человек. Протестующие во главе с архиепископом Багратом Галстаняном требовали от парламента собраться на голосование по вотуму недоверия правительству Никола Пашиняна.