В Армении аресты

Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 12 участников многодневной акции протеста у здания парламента в Ереване. По сообщению армянских СМИ, их обвиняют в нападении на полицейских, в которых протестующие бросали камни и бутылки.

Один из фигурантов обвиняется по статье о массовых беспорядках, остальным вменяют в вину хулиганство в составе группы. Восемь обвиняемых отправлены под арест, двое — под домашний арест. Одного фигуранта отпустили под подписку о невыезде, еще одного пока разыскивают, чтобы задержать.