Глава СВР: В Иране все спокойно
Действующая власть Ирана «полностью контролирует» обстановку внутри страны, заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Это дело народа Ирана - избрать нового президента. Предвыборная кампания развернута в полном объеме. Действующая власть Ирана полностью контролирует обстановку внутри страны», - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, можно ли назвать спокойной обстановку в Иране после гибели президента Ибрагима Раиси.
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