Главком ВСУ рассказал об активном наступлении россиян
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почти неделю находится на Восточном фронте. По его словам, российские войска активно наступают на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.
Он отметил, что российские военные проводят «активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны».
По оценке главкома ВСУ основные усилия российские войска сосредоточили на покровском направлении, где сконцентрировано большое количество ударных бригад и полков.
Российская армия, утверждает Сырский, «прекрасно понимает», что в результате постепенного поступления западного вооружения, а также прибытия первых истребителей F-16 время будет играть в пользу Украины, а шансы России на успех будут уменьшаться.
Поэтому командование российских войск сейчас прилагает все усилия «для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям», написал главком ВСУ.