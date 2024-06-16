Главком ВСУ рассказал об активном наступлении россиян

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почти неделю находится на Восточном фронте. По его словам, российские войска активно наступают на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях.

Он отметил, что российские военные проводят «активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны».