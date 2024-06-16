Жара убивает паломников

В этом году, по словам саудовских официальных лиц, в паломничестве принимают участие более 1,8 миллиона человек. На этой неделе температура воздуха в Саудовской Аравии превысила 46C, что осложняет многие обряды, выполняемые на открытом воздухе и пешком, особенно для пожилых.

Пять иранских паломников погибли во время паломничества хадж в Саудовской Аравии . Информацию подтвердил иранский Красный полумесяц, но не уточнил, как они умерли.

«Ожидается, что хадж в этом году будет сопровождаться более высокими по сравнению с нормой температурами в Мекке и Медине. Превышение средней температуры составит 1,5-2 градуса», - предостерег на прошлой неделе глава национального метеорологического центра Саудовской Аравии Айман Гулам.

По сообщению официального Саудовского агентства печати, в лечебном центре у горы Арафат к этому моменту зарегистрировано 225 случаев теплового удара.

Паломничество завершится в среду. Власти Саудовской Аравии заявили, что в рамках мер по снижению эффекта жары они создали множество зон с регулируемым климатом, раздают воду и дают советы паломникам, как защититься от солнца и зноя.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере 14 граждан Иордании погибли во время хаджа из-за сильной жары. По информации МИД Иордании, 14 граждан страны умерли «после солнечного удара, вызванного сильной жарой», еще 17 считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.