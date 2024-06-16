Миллиардер Усманов подал иск против европейского банка

Банк в 2018-2022 годах направил более десяти уведомлений насчет операций Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. Защита Усманова считает эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», которые были отправлены без должного основания.

Российский миллиардер Алишер Усманов ($13,4 млрд по версии Forbes) подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe из-за «серии необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» бизнесмена. Об этом РБК сообщил представитель Усманова.

Действия банка, говорится в сообщении, спровоцировали финансовые потери и «колоссальный ущерб» репутации Усманова, а также стали причиной «незаконных расследований» против него в 2022 году в Германии.

«Были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает А.Б. Усманову. Эти расследования и обыски, в свою очередь, были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против А.Б. Усманова», — отмечается в сообщении.

Представитель бизнесмена Петер Гаувайлер заявил, что «на этом мы не остановимся, поскольку размер причиненного ущерба пока не может быть оценен или окончательно определен». Учитывая нанесенный репутации Усманова ущерб и стоимость затронутого действиями правоохранителей по всему миру его имущества, «последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями «цунами», сравнил он.