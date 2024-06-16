Пашинян предложил идею обмена территорий с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности референдума в процессе делимитации границы с Азербайджаном.

По сообщению армянских СМИ, на встрече с жителями села Шинуайр Пашинян заявил, что допускает ситуацию, при которой якобы возможно предложение «обмена территориями».

В таком случае власти Армении будут вынуждены проводить референдум. «Нужно правильно понимать – мы не формируем новой границы с Азербайджаном, мы восстанавливаем границы советских времен», - сказал Пашинян.