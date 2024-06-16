В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как сербские фанаты скандируют имя президента России Владимира Путина на улицах Германии, где в эти дни проходит чемпионат Европы по футболу.

Вчера в Гельзенкирхене сборная Сербии провела первый матч против Англии. На стадионе было немало российских флагов.