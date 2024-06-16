Сербские фанаты скандируют имя Путина на Евро в Германии видео
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как сербские фанаты скандируют имя президента России Владимира Путина на улицах Германии, где в эти дни проходит чемпионат Европы по футболу.
Вчера в Гельзенкирхене сборная Сербии провела первый матч против Англии. На стадионе было немало российских флагов.
Serbian fans in Gelsenkirchen chant VLADIMIR PUTIN.— Based Serbia (@SerbiaBased) June 17, 2024
🇷🇸🇷🇺#EURO2024 pic.twitter.com/xqlOiPSsPQ
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