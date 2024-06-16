Телефонный разговор Байрамова и Фидана: что обсудили
В понедельник, 17 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Как сообщили в МИД Азербайджана, министры обсудили проделанную работу по различным аспектам двусторонних союзнических отношений между двумя странами.
«Наряду с этим были рассмотрены вопросы подготовки к неформальному саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в городе Шуше. В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, а также ситуации в регионе», - говорится в сообщении ведомства.