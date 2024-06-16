В Армении может пройти еще один референдум: о вступлении в Евросоюз
Парламент Армении проведет слушания по вопросу референдума о представлении заявки относительно членства страны в Европейском союзе. Об этом информирует Интерфакс.
Решение о проведении 21 июня слушаний на тему «Предложение о проведении референдума по вопросу представления заявки относительно членства Армении в Европейском союзе» одобрено на внеочередном заседании постоянной парламентской комиссии по европейской интеграции в понедельник.
С предложением об организации референдума выступила Платформа демократических сил, участниками которой являются прозападные партии «Республика», «Во имя Республики», Христианско-демократическая партия и Европейская партия Армении.
Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможности референдума в процессе делимитации границы с Азербайджаном.