В Армении может пройти еще один референдум: о вступлении в Евросоюз

Парламент Армении проведет слушания по вопросу референдума о представлении заявки относительно членства страны в Европейском союзе. Об этом информирует Интерфакс.

Решение о проведении 21 июня слушаний на тему «Предложение о проведении референдума по вопросу представления заявки относительно членства Армении в Европейском союзе» одобрено на внеочередном заседании постоянной парламентской комиссии по европейской интеграции в понедельник.

С предложением об организации референдума выступила Платформа демократических сил, участниками которой являются прозападные партии «Республика», «Во имя Республики», Христианско-демократическая партия и Европейская партия Армении.

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможности референдума в процессе делимитации границы с Азербайджаном.