ВСУ получат от Германии «танк-Франкештейн»

Вооруженные силы Украины получат от ФРГ «танк-Франкенштейн», который будет предназначен для поражения российских беспилотников и ракет. Об этом в беседе с Bild заявил глава отдела наземных систем оборонной компании Rheinmetall.

«Все еще существует много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger (система предназначена для обеспечения противовоздушной обороны механизированных подразделений - прим. ред.) с автоматической пушкой калибра 35 миллиметров», — отметил он.