У партии Макрона большие проблемы

Ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен может повторить успех, который показала на европейских выборах, и вдвое превзойти показатели президентской партии «Ренессанс» на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции. Такие данные приводит Французский институт общественного мнения (Ifop) по итогам соцопроса.

Так, за «Национальное объединение» готовы проголосовать 35% из 1,1 тыс. человек, опрошенных институтом 13-14 июня. При этом за кандидата от партии «Республиканцы» хотят отдать голос только 7% респондентов, что связано с внутрипартийным скандалом после заявления председателя «Республиканцев» о готовности к союзу с партией Ле Пен.

Вторыми по популярности могут стать кандидаты от крупных левых партий в случае реализации их планов по выдвижению в рамках объединения «Новый народный фронт». В это объединение планируют войти представители «Неподчинившейся Франции», Коммунистической партии, Социалистической партии и EELV («Европа - Экология – Зеленые»). За них готовы отдать свой голос 26% респондентов.

Президентская коалиция «Ренессанс», куда входят также партии «Демократическое движение», «Горизонты» и «Союз демократов и независимых», пока может претендовать на голоса 19% опрошенных. Это на 1 процентный пункт больше, чем показывал опрос на прошлой неделе, однако на выборах 2022 года президентский блок во втором туре завоевал 38,5% голосов, получив 245 из 577 мест в Нацсобрании.

9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Нацсобрание состоится 30 июня, а второй - 7 июля. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.