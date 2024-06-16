Под удар дронов попал российский металлургический завод

Четыре украинских беспилотника атаковали в ночь на понедельник Новолипецкий металлургический комбинат в Липецкой области, передает Reuters со ссылкой на владельцев предприятия.

В НЛМК заявили, что завод, который, по словам владельцев, производит исключительно гражданскую продукцию, продолжает работать в штатном режиме.

Агентство напоминает, что НЛМК уже четыре раза подвергался атакам в этом году.

Источник «Украинской правды» в ГУР заявил сегодня утром, что украинские дроны в ночь на понедельник атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. В частности, целью беспилотников стали НЛМК и местный тракторный завод. По словам источника, оба предприятия используются Россией в военных целях.