Увольнения от Путина ОБНОВЛЕНО 18:11
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.
Также Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра.
*** 18:02
Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву замминистра обороны РФ.
"Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну - заместителем министра обороны Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Анна Цивилева является супругой действующего министра энергетики России Сергея Цивилева.