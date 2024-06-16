Увольнения от Путина ОБНОВЛЕНО 18:11

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должностей замминистра обороны.

Также Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова — заместителями министра.

*** 18:02

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву замминистра обороны РФ.

"Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну - заместителем министра обороны Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Анна Цивилева является супругой действующего министра энергетики России Сергея Цивилева.