Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:56

Как уже сообщалось, Игорь Ховаев, спецпредставитель главы МИД России по нормализации отношений Азербайджана и Армении, посетил Тегеран, где провел переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Багери Кани. В заявлениях по итогам переговоров Южный Кавказ был определен, как регион, в котором у России и Ирана «есть общие национальные интересы в области безопасности». В заявлении, опубликованном МИД Ирана по итогам переговоров Кани и Ховаева, говорится, что стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе и «выступили против вмешательства внешних игроков в дела региона». Под «внешними игроками», естественно, имеются в виду Запад и его институты.

Багери Кани назвал Южный Кавказ «зоной национальных интересов и безопасности двух стран. Как видно, Россия и Иран, по сути, «делят» Южный Кавказ между собой. Хотя они также готовы «выделить определенную долю» Турции. Вместе с тем, тон сделанного в Тегеране заявления доказывает, что Иран и Россия видят себя главными игроками в регионе Южного Кавказа. Следует отметить, что миссия Игоря Ховаева, посетившего Тегеран для обсуждения «дестабилизирующей роли Запада на Южном Кавказе», на самом деле заключается в поддержке процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией. Однако Ховаев довольно долгое время не посещает Ереван, точнее, армянская сторона не хочет его видеть из-за прекращения контактов между министерствами иностранных дел Армении и России.

Более того, Ереван отказался от посредничества Москвы в мирном процессе с Азербайджаном, в результате чего Ховаев не может выполнять свои прямые обязанности и вместо этого ведет переговоры в Тегеране о «способах предотвращения вмешательства Запада в дела Южного Кавказа». Понятно, что «вмешательство» происходит через Армению. Кстати, в то время, когда в Тегеране шли переговоры между Ховаевым и Кани, в Швейцарии секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсуждал ситуацию на Южном Кавказе и усиление поддержки Вашингтоном Еревана с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По сообщению аппарата армянского Совета безопасности, на состоявшейся 16 июня встрече обсуждалось армяно-американское сотрудничество в вопросах повышения обороноспособности и безопасности Армении. Отмечается, что обсуждались и другие вопросы повестки дня, однако их подробности не приводятся. Речь идет об одном из армяно-американских контактов, значительно активизировавшихся в последнее время.

Как уже писал haqqin.az, с 10 по 12 июня в Ереване состоялся стратегический диалог с участием делегации США во главе с помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, по итогам которого было принято решение поднять отношения США и Армении на уровень стратегического партнерства. Из чего следует, что уже в ближайшем будущем США будут более активно участвовать в делах региона через Армению, готовясь к более тесному сотрудничеству с Ереваном в различных областях, включая вопросы безопасности и военной сферы. Россия, безусловно, «обеспокоена» этой деятельностью и неоднократно предупреждала Ереван на разных уровнях о «рисках, которые курс на сближение с Западом создает для армянского государства». Эти риски, по словам официальных представителей России, включают в себя вероятность территориальных потерь и утраты армянской государственности. Как мы видим, Иран «обеспокоен» ситуацией, ничуть не меньше России. И если после 44-дневной Карабахской войны Тегеран пытался восстановить свои ослабленные позиции в регионе, оказывая более тесную поддержку Армении, то сейчас внешнеполитический курс Тегерана изменился. Иран наладил отношения с Азербайджаном, испорченные некоторое время назад, начал расширять сотрудничество в различных областях и одновременно шлет Армении сигналы о том, что ее сближение с Западом «создает угрозу для региональных интересов Ирана».