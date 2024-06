Драку между фанатами сборных Англии и Сербии по футболу спровоцировали албанцы.

Инцидент произошел накануне матча Евро-2024 Сербия - Англия в немецком Гельзенкирхене.

Сообщается, что напасть на сербов, находившихся в баре, англичан убедили именно албанские болельщики. В результате британские фанаты, которые зашли в заведение первыми, приняли на себя основной удар в потасовке. При этом большинству албанцев удалось сбежать с места драки.

В сети появились кадры, на которых сын президента Сербии Данило Вучич, пытаясь влезть в драку с английскими фанатами, обходит своих телохранителей и вступает с ними в борьбу.

Сообщалось, что у Данило Вучича есть связи с сербским движением ультрас, а также с экстремистскими группировками и криминальным подпольем. Сына главы государства сопровождали 20 спецназовцев в штатском.

Матч между Англией и Сербией еще до дня его проведения вызывал беспокойство у властей Германии.

Игра была отмечена немецкими правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. При этом полицейские считали, что именно сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.



Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy