Драку между фанатами сборных Англии и Сербии по футболу спровоцировали албанцы.

Инцидент произошел накануне матча Евро-2024 Сербия - Англия в немецком Гельзенкирхене.

Сообщается, что напасть на сербов, находившихся в баре, англичан убедили именно албанские болельщики. В результате британские фанаты, которые зашли в заведение первыми, приняли на себя основной удар в потасовке. При этом большинству албанцев удалось сбежать с места драки.

В сети появились кадры, на которых сын президента Сербии Данило Вучич, пытаясь влезть в драку с английскими фанатами, обходит своих телохранителей и вступает с ними в борьбу.

Сообщалось, что у Данило Вучича есть связи с сербским движением ультрас, а также с экстремистскими группировками и криминальным подпольем. Сына главы государства сопровождали 20 спецназовцев в штатском.

Матч между Англией и Сербией еще до дня его проведения вызывал беспокойство у властей Германии.

Игра была отмечена немецкими правоохранителями как встреча повышенного риска из-за возможных столкновений фанатов. При этом полицейские считали, что именно сербские болельщики могут стать зачинщиками беспорядков.