Президент Польши предложил оправдать ожидания Путина

Россия должна потерпеть поражение в Украине. Это может произойти, когда российский народ восстанет из-за огромных потерь на фронте. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

"Если Путин хочет, чтобы российские солдаты массово гибли в Украине, то нужно сделать все, чтобы ожидания Путина оправдались. Это означает, что Россия должна потерпеть поражение в Украине", – сказал он.

По мнению Дуды, из-за огромных потерь в Украине русский народ может восстать и заявить о своем нежелании сражаться в "агрессивной, жестокой войне, которая приводит к бедам во всем мире".