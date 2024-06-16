Пашинян не дал отстранить себя от власти ВИДЕО
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна провалила созыв внеочередного заседания парламента с посланием об отставке правительства, пишут армянские СМИ.
Никто из депутатов "Гражданского договора", представляющего политическое большинство в парламенте Армении, не явился на заседание. Соответственно, кворум, для которого нужно было 54 голоса, не состоялся. Зарегистрировались всего 34 депутата. По закону есть еще 4 часа, чтобы обеспечить кворум, но это в данном случае формальность.
June 17, 2024