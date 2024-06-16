Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:20

По сообщениям турецких СМИ, Кыргызстан предложил Азербайджану создать по аналогии с НАТО военно-оборонительный блок тюркоязычных стран. При этом ни кыргызстанские, ни азербайджанские источники эту информацию не комментируют. Следует отметить, что идея эта не нова, создание военного блока тюркоязычных стран (или, как его называют «Армия Турана») неоднократно обсуждалось в экспертных кругах. Так что на фоне трансформации Организации тюркских государств (ОТГ) из форума стран с общими корнями, схожим языком и культурой в новый региональный политэкономический альянс такой вариант развития событий сюрпризом бы однозначно не стал.

Вероятно, эта идея была поднята в рамках международной конференции на тему «Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов», проведенной 15 мая в Шуше и организованной партией «Ени Азербайджан». В этом мероприятии, напомним, приняли участие эксперты и лидеры политических партий, а также официальные представители стран-членов ОТГ. В обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции было подчеркнуто, что «в условиях грубого нарушения норм международного права и двойных стандартов, основанных на селективных подходах осуществление политики, направленной на защиту национальных интересов и отвечающей существующим вызовам, является одной из главных задач независимых государств». По словам главы государства, с аналогичными вызовами сталкиваются страны, входящие в Организацию тюркских государств, структуру, которая «уверенно продвигается в последнее время к новым стратегическим целям и становится центром растущей силы в мировой политике с повышающимися международным авторитетом и возможностями геополитического влияния».

«Основанные на принципах дружбы и братства, взаимопонимания, равноправного партнерства и многостороннего сотрудничества в условиях тесной солидарности отношения стран, представленных в этой организации, находящейся в центре внимания всего мира как новая модель союза, являются очень важным фактором, служащим стабильности, безопасности и развитию как на национальном и региональном, так и на глобальном уровнях», — подчеркнул президент Ильхам Алиев. В рамках панельной сессии «Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность» на эту тему выступил также исполнительный секретарь казахстанской партии AMANAT Даулет Карибек, подчеркнувший значимость инициатив президента Казахстана в международной политике и его вклад в укрепление региональной безопасности.