НАТО не ждет Путина в гости ВИДЕО
НАТО «не видит никаких угроз» со стороны России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Нет никаких сомнений, что (президент России Владимир) Путин пытается переформатировать сферы влияния. Тем не менее, я не вижу никаких угроз военного вторжения России в страны НАТО», - заявил он. Также Столтенберг заявил, что НАТО «успешно предотвращает войны уже 75 лет». «У НАТО были две цели с начала конфликта: помогать Украине и не дать эскалировать конфликт. Мы оборонительный альянс, поэтому мы не посылаем наши войска в Украину», - подчеркнул генсек.
June 17, 2024