Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:37

Военные США нанесли авиаудар по лидеру «Исламского государства» Абдулкадиру Мумину, но пока не могут подтвердить его гибель. Во времена второй чеченской войны у русских военных существовала такая присказка: «За последние семь месяцев лидера боевиков Ваху Арсаева убивали уже раз восемь. Его уничтожали с той же регулярностью, с которой меняют масло при техосмотре». Теперь так вполне можно говорить об американских рапортах об устранении «лидеров» ИГИЛ. Схема та же.

Заключается она в том, что очередным руководителем «Исламского государства» может быть назначен любой, находящийся в списке №1 Центрального разведывательного управления. После чего на него открывается охота, которая обязательно заканчивается успешно. Ну а такие мелочи – был ли он реальным лидером ИГ или нет – кто потом уже станет выяснять? Главное - отчитаться о ликвидации. И о том, что ИГ нанесен огромный ущерб. Все довольны, награды, повышения по службе, а главное – увеличение бюджета на борьбу с терроризмом. Хотя, казалось бы, странная вещь – раз уж всех лидеров террора перебили, то должно быть наоборот, расходы на ликвидацию террористов должны сокращаться? Да вот и не так. Спецслужбы вводят в заблуждение руководителей своих государств, беззастенчиво выдавая желаемое за действительное – и дезинформируя их о реальном положении дел. Причем – не важно, где это происходит, в Москве или Вашингтоне. Логика силовиков везде одинакова – дайте нам денег, а мы покажем вам такой успех, что просто закачаетесь. Чем больше будет наш бюджет – тем коварнее и масштабнее злодейство мы предотвратим.

Тот же Абдулкадир Мумин – ну кто он такой в террористических кругах? Мелкий бандит из Сомали, сумевший сколотить свою банду, которая бесчинствовала в Пунленде, грабя мирное население, насилуя женщин и воруя куриц. И вдруг – аж целый «лидер» ИГ. Думается, что сами члены этой группировки оказались в шоке, когда узнали, что у них в лидерах был этот курощуп и козохват. Но и это – детали, которые не имеют значения. Поскольку мумины-шмумины никакого отношения к реалиям сегодняшнего международного терроризма и «Исламского государства» не имеют. Официально назначьте на эту должность, то есть – лидером ИГ, человека с фамилией Иванов, Джонсон или господин Вонг – и ситуация не изменится. Поскольку ИГ давно уже отошло от персонификации лидеров. И вообще – это совсем не то привычное, с чем спецслужбы привыкли иметь дело. Не буду здесь описывать этапы трансформации ИГ, поскольку это займет достаточно много места, более уместного в научной статье, чем в публицистическом материале. Скажу лишь, что ИГ-террористам удалось в корне преобразовать систему управления, перейдя от централизованной, которую все же возможно было вычислить оперативными и техническими средствами, к сетецентрической, которая практически не поддается внешнему воздействию. Иными словами, штаб террор-группировки может находиться в самых разных частях света, но при этом в реальном времени вести подготовку к теракту в любой точке пространства, а также вербовке одноразовой террор-группы для реализации выработанного плана, никак не соприкасаясь с ней в физическом пространстве.