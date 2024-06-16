Когда фамилия роли не играет война миров

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Военные США нанесли авиаудар по лидеру «Исламского государства» Абдулкадиру Мумину, но пока не могут подтвердить его гибель.

Во времена второй чеченской войны у русских военных существовала такая присказка: «За последние семь месяцев лидера боевиков Ваху Арсаева убивали уже раз восемь. Его уничтожали с той же регулярностью, с которой меняют масло при техосмотре». Теперь так вполне можно говорить об американских рапортах об устранении «лидеров» ИГИЛ. Схема та же.

Думается, что сами члены ИГИЛ оказались в шоке, когда узнали, что у них в лидерах был этот курощуп и козохват

Заключается она в том, что очередным руководителем «Исламского государства» может быть назначен любой, находящийся в списке №1 Центрального разведывательного управления. После чего на него открывается охота, которая обязательно заканчивается успешно. Ну а такие мелочи – был ли он реальным лидером ИГ или нет – кто потом уже станет выяснять? Главное - отчитаться о ликвидации.

И о том, что ИГ нанесен огромный ущерб. Все довольны, награды, повышения по службе, а главное – увеличение бюджета на борьбу с терроризмом. Хотя, казалось бы, странная вещь – раз уж всех лидеров террора перебили, то должно быть наоборот, расходы на ликвидацию террористов должны сокращаться?

Да вот и не так. Спецслужбы вводят в заблуждение руководителей своих государств, беззастенчиво выдавая желаемое за действительное – и дезинформируя их о реальном положении дел. Причем – не важно, где это происходит, в Москве или Вашингтоне. Логика силовиков везде одинакова – дайте нам денег, а мы покажем вам такой успех, что просто закачаетесь. Чем больше будет наш бюджет – тем коварнее и масштабнее злодейство мы предотвратим.

Спецслужбы вводят в заблуждение руководителей своих государств, беззастенчиво выдавая желаемое за действительное – и дезинформируя их о реальном положении дел

Тот же Абдулкадир Мумин – ну кто он такой в террористических кругах? Мелкий бандит из Сомали, сумевший сколотить свою банду, которая бесчинствовала в Пунленде, грабя мирное население, насилуя женщин и воруя куриц. И вдруг – аж целый «лидер» ИГ. Думается, что сами члены этой группировки оказались в шоке, когда узнали, что у них в лидерах был этот курощуп и козохват.

Но и это – детали, которые не имеют значения. Поскольку мумины-шмумины никакого отношения к реалиям сегодняшнего международного терроризма и «Исламского государства» не имеют. Официально назначьте на эту должность, то есть – лидером ИГ, человека с фамилией Иванов, Джонсон или господин Вонг – и ситуация не изменится. Поскольку ИГ давно уже отошло от персонификации лидеров. И вообще – это совсем не то привычное, с чем спецслужбы привыкли иметь дело.

Не буду здесь описывать этапы трансформации ИГ, поскольку это займет достаточно много места, более уместного в научной статье, чем в публицистическом материале. Скажу лишь, что ИГ-террористам удалось в корне преобразовать систему управления, перейдя от централизованной, которую все же возможно было вычислить оперативными и техническими средствами, к сетецентрической, которая практически не поддается внешнему воздействию.

Иными словами, штаб террор-группировки может находиться в самых разных частях света, но при этом в реальном времени вести подготовку к теракту в любой точке пространства, а также вербовке одноразовой террор-группы для реализации выработанного плана, никак не соприкасаясь с ней в физическом пространстве.

Неважно, кто ты по происхождению, важно, насколько крепка твоя вера. Если она крепка - у тебя есть шанс подняться по социальной лестнице. Даже вплоть до рая

Кроме того, террористические группы двадцатых годов нынешнего столетия по сравнению даже с их предшественниками десятилетней давности получили в руки целый ряд новых возможностей - и информационные/социальные сети, и технологические решения в виде беспилотных систем. А сейчас – еще и стремительно развивающиеся технологии с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Какие там «лидеры ИГ» - даже очень небольшие террористические группы способны действовать на порядки более эффективно, чем их предшественники предыдущих поколений, да еще и использующие виртуальный образ «лидера», на роль которого может быть назначен любой.

Плюс к этому – подчеркнутый интернационализм террора. Неважно, кто ты по происхождению, важно, насколько крепка твоя вера. Если она крепка - у тебя есть шанс подняться по социальной лестнице. Даже вплоть до рая.

Вот такие вот реалии, которые предпочитают не понимать спецслужбы. И потому победно рапортуют нам о ликвидации очередного козохвата, которого они же назначают на роль «главного террориста».