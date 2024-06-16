Россия о саммите мира по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит мира по Украине в Швейцарии «не способен служить площадкой для подлинно серьёзного диалога», а «инициатива» президента России Владимира Путина является «безальтернативной».

«На днях в швейцарском Бюргенштоке прошел так называемый саммит о мире на Украине. В Киеве и в западных столицах лезли из кожи вон, чтобы представить его в качестве события чуть ли не вселенского масштаба. Однако на деле такое стремление выдать желаемое за действительное обернулось полным фиаско.

Вопреки попыткам Зеленского и его англосаксонских хозяев, почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом. Ставка на максимальное привлечение стран Глобального Юга не сработала. Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы.

Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем. Иначе и не могло произойти, поскольку киевский нацистский режим и его западные кукловоды изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса.

Мир в Украине их не интересует, им нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий с целью реализации несбыточной мечты о нанесении России «стратегического поражения». Достоверно известно, что в Бюргенштоке глава офиса Зеленского А.Ермак вёл переговоры с зарубежными делегациями на предмет наращивания оружейных поставок для ВСУ.

Свои агрессивные помыслы англосаксы и их украинские марионетки пытаются закамуфлировать под уже окончательно обанкротившуюся тупиковую «формулу Зеленского», которую её авторы за океаном и на Банковой пытаются подавать как якобы единственную основу урегулирования и назойливо навязывают международному сообществу, не считаясь ни с чьим мнением и желанием внести собственную лепту в решение кризиса. Так было и в Швейцарии.

Не помогли устроителям «саммита» и циничные манипуляции с внешне благозвучными, но в «бюргенштокском» измерении абсолютно неуместными (например, ядерная безопасность) отдельными пунктами «формулы» ради получения поддержки стран Азии, Африки и Латинской Америки. Этот низкопробный приём и откровенное шарлатанство лишний раз свидетельствуют об истинных намерениях Запада и бандеровского режима в Киеве.

Нулевой результат альпийской «сходки» подтверждается и отсутствием единодушия среди её участников. Итоговое коммюнике, носящее откровенно антироссийский характер, согласились поддержать далеко не все. Сначала это отказались сделать 12 делегаций, а после встречи их число выросло до 14. Среди них – Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, ЮАР и другие авторитетные государства. Не исключаем, что количество таких стран увеличится.

Со всей очевидностью стало понятно, что мировое большинство не приемлет киевско-западные рецепты урегулирования украинского кризиса, видит их отнюдь не мирную суть, не хочет следовать понуканиям США и их сателлитов.

Уверены: в мире и далее будет укрепляться осознание того, что реальный путь к устойчивому урегулированию кризиса чётко указан в мирной инициативе президента Российской Федерации В.В.Путина, которая была сформулирована в его выступлении в МИД России 14 июня.

Её ключевые элементы: вывод украинских вооружённых формирований из «Донецкой и Луганской народных республик», Запорожской и Херсонской областей, нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, её «демилитаризация и денацификация».

Обеспечение в полной мере прав, свобод и интересов русскоязычных граждан в Украине, закрепление «новых территориальных реалий» – статуса Крыма, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации, чьё население путём референдумов воспользовалось закреплённым в Уставе ООН правом народов на самоопределение – на фоне развязанной Киевом войны против них.

Западу и Киеву нужно прекратить заниматься очковтирательством и ухищрениями, чтобы, вводя в заблуждение международную общественность и меняя местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу.

Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнётся процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже.

Важнейшим сигналом в таком контексте являются слова главы российского государства о том, что Москва понимает свою ответственность за мировую стабильность и вновь подтверждает готовность вести разговор со всеми странами. Но это должна быть не имитация мирного процесса с целью обслуживать чьи-то корыстные волю и интересы, а серьёзный, обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов мировой безопасности.

Мероприятия же, подобные «сходке» в Бюргенштоке, не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира», - говорится в заявлении.