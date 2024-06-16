Армения обсудила с США мирный договор с Азербайджаном
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 17 июня встретился с заместителем госсекретаря США Ричардом Верма, пишут армянские СМИ.
На встрече, как сообщается, обсуждались расширение партнерства между Арменией и США, региональное развитие, демократические реформы в Армении, проект «Перекресток мира».
Особое внимание уделено поддержке демократических реформ и верховенства закона в Армении, а также усилиям по улучшению отношений с Азербайджаном, включая перспективы подписания мирного договора.