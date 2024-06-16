Австрия за Россию

Прекращение войны в Украине «невозможно без участия России и учета ее интересов». Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Ясно, что без России мира не будет», - сказал политик в ответ на вопрос об оценке им итогов конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня.

При этом Нехаммер подчеркнул, что считает прошедший саммит первым шагом к урегулированию. Он также добавил, что любой вооруженный конфликт не заканчивается в быстрые сроки и это «длительный процесс».