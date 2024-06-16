Турецкую технику покажут в Париже видео
Турецкий беспилотный бронетранспортер впервые будет представлен на международной выставке в Париже, сообщают турецкие СМИ.
Наземный автомобиль тяжелого класса ALPAR, произведенный турецкой компанией Otokar, будет представлен на одной из крупнейших в мире выставок военной техники и оборонной промышленности Eurosatory.
Этот бронетранспортер может работать совершенно бесшумно благодаря серийному гибридному электроприводу. Он способен определять маршрут на локальной карте в условиях отсутствия глобальной системы навигации.
June 17, 2024