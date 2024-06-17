Коррупционные схемы Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал сеть подставных компаний, которые получают бюджетные деньги и обналичивают их в пользу его родственников, выяснили российские журналисты. Речь идет о фирмах «Бенофон», «Орбита» и «Изумруд». Первые две входят в топ чеченских компаний по размеру выручки (40 и 41 млрд рублей соответственно). В их отчетности сказано, что они владеют активами на 150 млрд рублей.

По данным расследователей, это так называемые компании-«живопырки», созданные для прикрытия нелегальной деятельности. Через них Кадыров получает деньги, похищенные из бюджета или уплаченные в виде ренты бизнесменами, которые пользуются покровительством главы республики. У всех трех — один номинальный владелец, практически нет сотрудников и подрядчиков.

Журналистам удалось отследить схему вывода денег с помощью оказавшейся в их распоряжении финансовой отчетности «Бенофона». В 2023 году на счета компании поступили 64,8 млрд рублей, почти треть этих денег были перечислены из бюджета Чечни. Например, 1,49 млрд рублей перевела мэрия Грозного, указав, что средства предназначаются на ремонт городских школ. При этом сумма была разбита на 1,4 тыс. траншей, большинство из которых составляли 600 тыс. рублей. В общей сложности «Бенофон» получил средства, равные 16% бюджета Грозного, мэром которого является племянник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров.

Еще 16,3 млрд рублей перечислили компании, подконтрольные клану Кадыровых, которые получают госконтракты от правительства республики. Эти фирмы создаются через фонд имени Ахмата Кадырова, возглавляемый матерью руководителя Чечни. Например, его «дочка» — компания «МегаСтройИнвест» — стала обладательницей госконтрактов на 24 млрд рублей, следует из анализа сервиса госзакупок «Контур.Фокус». Она же перечислила в «Бенофон» 3,2 млрд рублей.

Остальные средства поступили от частных фирм или были внесены наличными — вероятно, в качестве платы за силовую поддержку или услуги по обналичиванию денег. В общей сложности в 2023 году компания получила сумму, равную половине бюджета Чечни. Одновременно из нее вывели 58,9 млрд рублей. Для этого использовался механизм беспроцентных займов. Миллиарды выдавались преимущественно молодым чеченцам из Шалинского района.

Так, 30-летний таксист Муслим Мурадов получил от «Бенофона» 4,6 млрд рублей. Аналогичные средства ему предоставили две другие «живопырки». В общей сложности он занял 14 млрд рублей. Большую часть суммы — 11 млрд рублей — Мурадов обналичил в отделении госбанка ВТБ. Таким образом, он мог получить свыше двух тонн кэша, если деньги выдавались пятитысячными купюрами, подсчитал «Проект». Еще на 8,4 млрд Мурадов купил около тонны слитков драгоценных металлов в том же ВТБ. Оставшиеся 3 млрд таксист отправил третьим лицам, также оформив как беспроцентный займ.

В общей сложности 48 млрд рублей, выведенные из «Бенофона», были распределены между 15 чеченцами. 4,6 млрд получил начальник отдела ЖКХ Веденского района Дук-Ваха Мовсуров. Еще 2,2 млрд выдали 28-летнему Аюбу Бердукаеву из Сержень-Юрта, который пять лет назад был фигурантом уголовного дела о краже 13 тыс. рублей.

Помимо этого, у клана Кадырова есть номиналы для оформления бизнесов за пределами республики. Так, на Сергея Кропачева записаны доли в сети кофеен Starbucks и ресторанов быстрого питания McDonald’s, ушедших из России после начала войны в Украине. А на Павла Кротова оформлены многочисленные московские бизнесы, силой захваченные кадыровцами, отмечают расследователи.