CША будут внимательно следить за Путиным

Американская администрация намерена внимательно следить за государственным визитом президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, будем следить за этим очень, очень внимательно", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать предстоящую поездку российского лидера.