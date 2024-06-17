Щедрый подарок России Китаю

Россия, Китай и Северная Корея вскоре начнут переговоры о том, чтобы разрешить китайским судам проходить по приграничной реке Туманная в Японское море, пишет Nikkei Asia.

Туманная протекает вдоль границы Китая, Северной Кореи и России и впадает в Японское море. Китайские суда сейчас могут свободно перемещаться по реке лишь до деревни Фанчуань и не имеют возможности выйти к морю, поскольку для прохода оставшегося 15-километрового участка им необходимо разрешение от России и КНДР. При этом Мост Дружбы, построенный между Северной Кореей и Россией еще в советские годы, является дополнительным препятствием для прохода крупных китайских кораблей.



Лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин после встречи в мае включили в совместное заявление пункт об участии РФ и Китая в «конструктивном диалоге» с Северной Кореей по поводу реки Туманная. Раньше Россия не поддерживала данную инициативу Китая, опасаясь, что Пекин таким образом увеличит свое влияние в Северо-Восточной Азии. Однако на фоне санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, Москва становится все более зависимой от китайской стороны.