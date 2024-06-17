Российских преступников массово отправят на войну

Сотрудников Следственного комитета (СК) и Министерства внутренних дел (МВД) России обязали вербовать обвиняемых и подозреваемых на войну против Украины. Руководство ведомств направило такие предписания во все региональные управления несколько месяцев назад, пишут СМИ.

Теперь полицейские и следователи предлагают обвиняемым и подозреваемым подписать контракт с Минобороны для отправки на фронт в обмен на прекращение уголовного дела «по реабилитирующим основаниям». Помимо этого, правоохранители должны искать «добровольцев» среди людей, находящихся под административным надзором. По итогу этой деятельности нужно сдать отчет о количестве предложений и заключенных контрактов.

В конце апреля о том, что следователи начали агитировать обвиняемых на войну, рассказали в адвокатском сообществе. Фигурантам вручают специальный документ под названием «Разъяснение», в котором приводятся положения Уголовного кодекса, позволяющие прекратить дело в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или заключением контракта с вооруженными силами.

Контракты с новобранцами подписывают уже военные. На службу не принимают тех, кто проходит по статьям о педофилии, терроризме, диверсии, государственной измене, наемничестве и некоторым другим, касающимся особо тяжких преступлений.