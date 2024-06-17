Министр обороны Армении подписывает соглашения в Париже

В рамках рабочего визита в Париж министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

На встрече обсуждался текущий процесс оборонного сотрудничества между Арменией и Францией. Сурен Папикян отчитался о реформах в оборонной сфере Армении и подчеркнул важность совместных усилий в этом направлении с Францией.

Отмечается, что стороны отметили значимость военно-технического сотрудничества и «достигли новых соглашений в этой области».