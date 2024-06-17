США предложили Украине победить Россию

Украине нужно победить в войне с Россией, чтобы иметь возможность вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить в войне", - сказал он, комментируя перспективы присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

По словам Кирби, президент США Джо Байден по-прежнему полагает, что Украину в будущем надо принять в НАТО.

"Президент заявил, что, по его мнению, НАТО фигурирует в будущем Украины. И предстоит сделать многое, прежде чем они смогут присоединиться к альянсу. Как и любой член [НАТО] до вступления в альянс. Однако президент твердо верит, что НАТО в какой-то момент находится в будущем Украины", - отметил Кирби.

Кроме того, добавил он, Киеву для вступления в НАТО необходимо работать над искоренением коррупции. "Коррупция является причиной для беспокойства. Тем не менее, разумеется, любая страна, желающая вступить в альянс, должна предпринять и другие действия", - подчеркнул Кирби.