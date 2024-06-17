Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:59

В конце мая стало известно о том, что Таиланд официально объявил о намерении стать членом БРИКС. В моей молодости – как давно это было – в моде были расклешенные джинсы и длинные волосы у парней. И не важно, что смотрелось нелепо – главное, что модно и стильно. Теперь в моде вступать в БРИКС – и нелепость повторяется, а там хоть трава не расти.

Тут и талибы к этому тренду подтянулись. На днях поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что тоже хочет в БРИКС, да так, что даже кушать не может. И надеется на поддержку Москвы в этом вопросе. То-то радости у российских пропагандистов: «БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов, Россия видит растущий интерес к этому объединению». К тому же «игры БРИКС», уже заявленные как альтернатива Олимпийским, причем, кто бы сомневался, «вызвавшим огромный интерес со стороны прогрессивного человечества». Кремль и сам не замечает, как в пропагандистском восторге скатывается до позднего СССР с его потрясающим маразмом в лозунгах, где «сосиски сраны» означали дружественные «социалистические страны», сиганувшие от СССР при первом же удобном случае. И как они сделают то же самое от «русского мира» Владимира Путина – нам еще предстоит наблюдать, но уверен – зрелище будет незабываемым.

Но сейчас речь не об этом, речь о незаконнорожденном ребенке по имени БРИКС. Которое изначально было чисто умозрительной конструкцией американского биржевого аналитика, объединившего четыре страны по одному-единственному схожему параметру - темпам роста, причем на момент создания этой конструкции в начале нулевых. Причем, ни у кого даже в мыслях не было формировать из них какое-либо объединение на формальной основе. Но идея показалась привлекательной в Кремле – и все закрутилось. Вот он – инструмент «многополярного мира», то ли молоток, то ли рубанок папы Карло. А поскольку в то время сомнений в том, что Россия вторая по военной мощи держава не было – то и Китай, и Индия, и даже Бразилия, где согласно классики «много, очень много диких обезьян» вполне поддержали эту идею. Ну а что, лишним не будет, начало XXI века, там еще не известно, как повернется.

Но повернулось неожиданно. Во-первых, Россия утратила, по многим причинам, привлекательность в качестве центра любого интеграционного объединения. Во-вторых, участники БРИКС так и не смогли найти идею «а для чего им, собственно, объединяться. И против кого?» Против доллара? Но для этого БРИКС должна структурироваться. Она должна выработать единое соглашение хотя бы по этому вопросу и принять его к безусловному исполнению - то есть, страны-участницы должны поступиться частью своего суверенитета во имя чего-то общего.