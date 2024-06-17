Индия предпочла США России

Индия планирует заменить более 2000 стоящих на вооружении ее армии боевых машин пехоты БМП-2 российской разработки американскими бронетранспортерами Stryker последнего поколения, пишет The Times of India. По данным издания, переговоры с США по этому вопросу находятся на «продвинутой стадии».

Предполагается, что на первом этапе Нью-Дели закупит какое-то количество Stryker в рамках американской программы зарубежных военных продаж (FMS), затем страны наладят их совместное производство в Индии. Заключительным этапом сотрудничества должна стать разработка будущих версий этих машин.

Бронетранспортеры Stryker будут адаптированы к условиям индийской местности, включая высокогорные районы восточный Ладакх и Сикким. Минобороны Индии оценивает план, чтобы убедиться, что он отвечает оперативным потребностям механизированных пехотных батальонов армии, а технологии будут переданы индийскому партнеру США, которым может стать государственное оборонное предприятие или частная компания.

Вашингтон активно продвигает этот проект в рамках расширяющегося оборонного партнерства с Индией. Министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что сотрудничество с налаживанием совместного производства подчеркивает стратегическую важность американо-индийских отношений в военной сфере, в рамках которых с 2007 года страны заключили сделки на $22 млрд.

Разработанный компанией General Dynamics Land Systems бронетранспортер Stryker представляет собой восьмиколесную боевую машину, оснащенную 30-мм пушкой, 105-мм мобильным орудием и навесной керамической броней для усиления защиты. Запас хода машины составляет 483 километра, а максимальная скорость — около 100 км/ч. Stryker обладает более эффективной защитой от самодельных взрывных устройств (СВУ) по сравнению с другими легкие военными машинами и может перевозиться вертолетами Chinook, которые используют ВВС Индии.

14 июня источники Reuters сообщили, что США добиваются от Индии заключения крупного контракта на поставку беспилотников морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Сумма сделки оценивается в $2–3 млрд. В Белом доме рассчитывают добиться прогресса по данному вопросу во время государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон 22 июня.