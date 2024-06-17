Леонид Швец, автор haqqin.az 01:12

Российский лидер отправляется с двухдневным визитом в Пхеньян, где, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, планируется подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России. Можно только представить, с какой тревогой будут за этим событием наблюдать в Японии и Южной Корее. Символично, что Владимир Путин некоторым образом закольцовывает почти четверть века пребывания у власти поездкой в Северную Корею, где провозгласит эру особых отношений со страной-изгоем, семьдесят лет назад избравшей особый путь. Он побывал в Пхеньяне спустя всего несколько месяцев после избрания президентом России в 2000 году, еще при Ким Чен Ире, отце нынешнего руководителя КНДР, но тогда никому в голову бы не пришло, что 24 года спустя эти страны будут объединены буквально в боевой союз противостояния Западу.

Как известно, официальной идеологией в Северной Корее является совокупность идей чучхе – особого и неповторимого пути развития страны во всех общественных сферах, с упором на самостоятельности и независимости страны. Российская официальная идеология все больше напоминает чучхе, напирая на суверенитет и самодостаточность. С самодостаточностью выходит не очень, отсюда и пристальный интерес к северокорейским военным возможностям. Российская промышленность оказалась неспособной поддерживать высокий спрос на артиллерийские снаряды и ракеты во время войны, развязанной против Украины, и тут на помощь пришли колоссальные запасы, накопленные Корейской народной армией за десятки лет. Здешние жители не всегда сыты, но всегда готовы дать отпор американским империалистам и их японским и южнокорейским марионеткам. По оценкам разведки Южной Кореи, в Россию было поставлено около десяти тысяч контейнеров с военным грузом, что может составлять 4,8 миллиона снарядов. Недаром летом 2023 года в КНДР с большой делегацией ездил тогда еще министр обороны Сергей Шойгу. Но и у Ким Чен Ына немалый интерес к российским возможностям. Недаром в сентябре прошлого года северокорейский вождь во время визита в Россию встретился с Путиным на космодроме Восточный. Очень его волнуют технологии, которые позволят запускать спутники-шпионы. И один такой удалось разместить на орбите в ноябре 2023 года, сразу после возвращения Ына из России, не исключено, с братской помощью специалистов из Москвы. Правда, две следующих попытки оказались неудачными, так что спорадическими командировками тут не обойтись, нужно заключать долговременное соглашение. Очевидно, речь идет не только и не столько о начинке космических аппаратов, сколько о ракетных технологиях, которые позволяют их выводить на орбиту. Надо ли объяснять, что это самые настоящие баллистические ракеты, которые могут быть использованы и в других целях?